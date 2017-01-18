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منع وسائل الإعلام من حضور محاكمة مستشار وزير مالية مرسي

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منع وسائل الإعلام من حضور محاكمة مستشار وزير مالية مرسي منع وسائل الإعلام من حضور محاكمة مستشار وزير مالية مرسي

أرشيفية

منعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأربعاء، ممثلى وسائل الإعلام والصحف، من حضور جلسة محاكمة 21 متهمًا، من بينهم عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية الأسبق فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللجان النوعية بالجيزة”.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها: تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب إمداد تلك الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم.

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