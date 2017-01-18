بالصور.. "استعلامات أسوان" تنظم ورشة عمل حول البيئة والطاقة

نظم مجمع إعلام أسوان التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "البيئة والطاقة عنصران مهمان للتنمية المستدامة" وذلك فى إطار بروتوكول التعاون مع الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة.

حاضر فى ورشة العمل كلا من المهندس محمود حسين يسرى باحث بيئى بجهاز شئون البيئة فرع أسوان، والمهندس عاطف حسين على مدير إدارة الإعلام والتدريب والتوعية البيئية، والمهندسة منى محمد إبراهيم رئيس قسم تقييم الأثر البيئى بوحدة المرأة، وذلك برعاية اشرف عبدالرازق مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر.

وقالت مها خليل عويضة مدير مجمع الإعلام بأسوان، إن ورشة العمل ألقت الضوء على مفهوم التنمية المستدامة التى تُلبى احتياجات البشر فى الوقت الحالى دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، وتركز على النمو الإقتصادى المتكامل المستدام والإشراف البيئى والمسؤولية الإجتماعية، حيث تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق العديد من الأهداف البيئية مثل الإستخدام الرشيد للموارد الناضبة والمحافظة على البيئة.

وأشارت إلى أن ورشة العمل أوصت بضرورة إجراء تخفيضات فى مستويات استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية والتى تصل إلى أضعاف أضعافها فى الدول الغنية مقارنة بالدول الفقيرة وضرورة تفادى التلوث البيئى الذى تسببت فيها الصناعة عن طريق الحفاظ على البيئة من التلوث واستخدام مصادر الطاقة غير الملوثة للبيئة.