ضبط 12 طن دقيق وزيت مجهولة المصدر وتحرير 84 قضية تموينية بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شن قسم مباحث التموين حملة مكبرة تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، والعميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، بدائرة المديرية بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمحافظة.

أسفرت جهودها عن ضبط "84" قضية تموينية متنوعة بين 54 قضية عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية، و19 قضية عدم وجود شهادة صحية بمحلات تجارية وقضية عدم وجود سجل تجارى.

وتم ضبط مسئول عن مخزن سلع غذائية بدائرة قسم شبين وبحوزته 7 أطنان أرز، و5 أطنان دقيق فاخر، وطن مكرونة، و500 كجم فول، وشملت الحملة ضبط مسئول عن مخزن سلع غذائية بدائرة قسم شبين وبحوزته 7.200 طن زيت طعام، و2.950 طن سمن.