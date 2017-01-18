أخبار عاجلة

عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
بث مباشر.. مباراة «بوروسيا دورتموند►◄موناكو» في الشامبيونزليج -
فالكاو يقود موناكو أمام دورتموند بدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 12 طن دقيق وزيت مجهولة المصدر وتحرير 84 قضية تموينية بالمنوفية

Google+ Print
ضبط 12 طن دقيق وزيت مجهولة المصدر وتحرير 84 قضية تموينية بالمنوفية ضبط 12 طن دقيق وزيت مجهولة المصدر وتحرير 84 قضية تموينية بالمنوفية

>المنوفية _ محمد فتحى

شن قسم مباحث حملة مكبرة تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، والعميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، بدائرة المديرية بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمحافظة.

 

أسفرت جهودها عن ضبط "84" قضية تموينية متنوعة بين 54 قضية عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية، و19 قضية عدم وجود شهادة صحية بمحلات تجارية وقضية عدم وجود سجل تجارى.

 

وتم ضبط  مسئول عن مخزن سلع غذائية بدائرة قسم شبين وبحوزته 7 أطنان أرز، و5 أطنان دقيق فاخر، وطن مكرونة، و500 كجم فول، وشملت الحملة ضبط مسئول عن مخزن سلع غذائية بدائرة قسم شبين وبحوزته 7.200 طن زيت طعام، و2.950 طن سمن.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو