مساعد وزير الداخلية: متابعة شاشات وكاميرات المراقبة بالمترو لحظة بلحظة

كتب محمود عبد الراضى

وجه اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بضرورة متابعة شاشات وكاميرات المراقبة المتواجدة بمحطات مترو الأنفاق والسكة الحديد بصفة لحظية، والاخطار الفورى عن أية ملحوظات فى وقتها.

وطالب مساعد وزير الداخلية، خلال جولة له اليوم بالمترو والسكة الحديد، بضرورة حسن معاملة المواطنين، ومراعاة حقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، والتأكيد على التحلى بالحكمة والكياسة واللباقة التى تنعكس بدورها في بث روح الثقة بين المواطنين.

كما شدد على ضبط الباعة الجائلين ورفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة مرور الركاب أثناء الدخول والخروج بمحطة شبرا الخيمة، وكافة صور الخروج عن القانون.

واسفرت الحملة عن تحرير 19 محضر بائع متجول، و8 غرامات فورية، كما مر مدير شرطة النقل والمواصلات، على الخدمات الأمنية المعينة على متحف السكة الحديد والساحة الخارجية، لتأمين الوافدين والزائرين من الجمهور .