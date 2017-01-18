أخبار عاجلة

عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
بث مباشر.. مباراة «بوروسيا دورتموند►◄موناكو» في الشامبيونزليج -
فالكاو يقود موناكو أمام دورتموند بدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محكمة النقض تتلقى طعنا لإلغاء سجن 9 متهمين بتأسيس خلية إرهابية بالشرقية

Google+ Print
محكمة النقض تتلقى طعنا لإلغاء سجن 9 متهمين بتأسيس خلية إرهابية بالشرقية محكمة النقض تتلقى طعنا لإلغاء سجن 9 متهمين بتأسيس خلية إرهابية بالشرقية

>كتب أحمد متولى

تلقت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، مذكرات الطعن المقدمة من هيئة الدفاع عن 9 عناصر تكفيرية، للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر من الجنايات بمعابتهم بالسجن المشدد، لإدانتهم بتأسيس خلية إرهابية بمحافظة الشرقية.

وزعمت مذكرات الطعن، أن حكم محكمة الجنايات الذى أدان المتهمين بارتكاب جرائم تأسيس خلية إرهابية، واعتناق أفكارا متطرفة قوامها التكفير واستحلال الدماء، اعتمدت بشكل أساسى على التحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطنى، للتدليل على الاتهامات الموجهة إليهم دون أى دليل مادى.

وأدانت محكمة جنايات الزقازيق، 6 متهمين من العناصر المعتنقة للفكر التكفيرى، بارتكاب جريمة تأسيس خلية مسلحة تستحل دماء رجال الجيش والشرطة، والطائفة المسيحية، والتخطيط لشن عمليات إرهابية تستهدف المنشآت العامة والحيوية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365