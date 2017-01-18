محكمة النقض تتلقى طعنا لإلغاء سجن 9 متهمين بتأسيس خلية إرهابية بالشرقية

كتب أحمد متولى

تلقت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، مذكرات الطعن المقدمة من هيئة الدفاع عن 9 عناصر تكفيرية، للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر من الجنايات بمعابتهم بالسجن المشدد، لإدانتهم بتأسيس خلية إرهابية بمحافظة الشرقية.

وزعمت مذكرات الطعن، أن حكم محكمة الجنايات الذى أدان المتهمين بارتكاب جرائم تأسيس خلية إرهابية، واعتناق أفكارا متطرفة قوامها التكفير واستحلال الدماء، اعتمدت بشكل أساسى على التحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطنى، للتدليل على الاتهامات الموجهة إليهم دون أى دليل مادى.

وأدانت محكمة جنايات الزقازيق، 6 متهمين من العناصر المعتنقة للفكر التكفيرى، بارتكاب جريمة تأسيس خلية مسلحة تستحل دماء رجال الجيش والشرطة، والطائفة المسيحية، والتخطيط لشن عمليات إرهابية تستهدف المنشآت العامة والحيوية.