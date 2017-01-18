سقوط عصابة "جمال نيكسون" بـ"كيلو وربع حشيش" وأسلحة بيضاء فى القليوبية

القليوبية - خالد حجازى

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار بالمخدرات بمركز بنها وبحوزتهم كيلو وربع حشيش وسلاح أبيض، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى العميد محمد الألفى رئيس مباحث القليوبية معلومات سرية بقيام العناصر الإجرامية جمال.ا وشهرته "جمال نيكسون" عاطل، السابق اتهامه فى عدد 6 قضايا ( مخدارات ) ، وحمدى.ح عاطل، السابق اتهامه فى عدد 7 قضايا ( مخدرات – خيانة أمانة – شيك – تسول ) ، ومحمد.ص.ح عاطل، السابق اتهامه فى عدد 2 قضية ( سرقة – سلاح ) بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم، بزعامة الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ويحوزون أسلحة نارية وذخائر بقصد حماية نشاطهم الإجرامى .. ويتخذون من مسكن الأول بقرية دملو وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

تم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات وإذن النيابة ، تم ضبطهم ، وبتفتيشهم تمكن المقدم محمد شوقى رئيس مباحث مركز بنها من ضبط سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار و كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 1.250 كيلو جرام مقطعة ومغلفة ومعدة للبيع و سلاح ابيض " خنصر " عليه أثر لمادة بنية داكنة تشبه جوهر الحشيش - مبلغ مالى 465 جنيه عدد 3 هاتف محمول .

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والذخائر بقصد حماية تجارتهم والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهم والهواتف للتواصل مع عملائهم والسلاح الأبيض يستخدم فى إعداد وتجهيز المواد المخدرة.