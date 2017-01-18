وزير الخارجية البحريني يشيد بدور مصر وثقلها الإقليمي

(أ.ش.أ)

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم، اعتزاز بلاده بالعلاقات القوية والوطيدة التي تجمع بين البحرين ومصر على المستويات كافة والتي تحظى باهتمام خاص من قبل قيادتي البلدين.

وذكرت وزارة الخارحية البحرينية، في بيان، أن وزير الخارجية أشاد خلال جلسة المحادثات التي عقدها، اليوم، مع نظيره المصري سامح شكري بالمواقف الراسخة للشقيقة مصر ودعمها الثابت لأمن وإزدهار البحرين.

وذكر البيان، أن وزير الخارجية المصري أعرب عن سعادته بزيارة البحرين، والتي تأتي في إطار التنسيق المتواصل بين البلدين والتشاور الدائم بينهما تجاه مختلف القضايا.

كما اأشاد، بجهود البحرين في دعم الأشقاء وفي تقوية العلاقات بين الدول العربية، بما يحفظ لها مصالحها ويعزز مكانتها، مؤكدًا على موقف مصر المساند البحرين في جميع الظروف.