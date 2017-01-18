أخبار عاجلة

عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
بث مباشر.. مباراة «بوروسيا دورتموند►◄موناكو» في الشامبيونزليج -
فالكاو يقود موناكو أمام دورتموند بدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الخارجية البحريني يشيد بدور مصر وثقلها الإقليمي

Google+ Print
وزير الخارجية البحريني يشيد بدور مصر وثقلها الإقليمي وزير الخارجية البحريني يشيد بدور مصر وثقلها الإقليمي

وزير الخارجية البحريني

(أ.ش.أ)

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم، اعتزاز بلاده بالعلاقات القوية والوطيدة التي تجمع بين البحرين ومصر على المستويات كافة والتي تحظى باهتمام خاص من قبل قيادتي البلدين.

وذكرت وزارة الخارحية البحرينية، في بيان، أن وزير الخارجية أشاد خلال جلسة المحادثات التي عقدها، اليوم، مع نظيره المصري سامح شكري بالمواقف الراسخة للشقيقة ودعمها الثابت لأمن وإزدهار البحرين.

وذكر البيان، أن وزير الخارجية المصري أعرب عن سعادته بزيارة البحرين، والتي تأتي في إطار التنسيق المتواصل بين البلدين والتشاور الدائم بينهما تجاه مختلف القضايا.

كما اأشاد، بجهود البحرين في دعم الأشقاء وفي تقوية العلاقات بين الدول العربية، بما يحفظ لها مصالحها ويعزز مكانتها، مؤكدًا على موقف مصر المساند البحرين في جميع الظروف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار