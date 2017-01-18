دراسة إقامة مستشفي جامعي بمطروح

قرر اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، تخصيص صيدلية تعمل طوال الــ 24 ساعة بالتناوب شهريًا مع باقي الصيدليات، وذلك بعد شكوى أهالي مدينة براني بعدم وجود صيدلية بالمدينة تعمل 24 ساعة.

وأكد الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، متابعة قرار محافظ مطروح، بتخصيص صيدلية تعمل 24 ساعة بالتناوب مع باقي الصيدليات استجابة لمطلب أهالي مدينة براني.

من ناحية أخري، أوضح محافظ مطروح، بأنه يتم حاليًا دراسة إقامة مستشفي جامعي تعليمي بالتنسيق مع كلية الطب جامعة الاسكندرية للقضاء علي مشكلة نقص التخصصات الطبية نهائيًا.

وأضاف، أن ذلك ينعكس علي رفع خبرة الأطباء وعدم تحمل المريض مشقة السفر الي القاهرة والاسكندرية لتوقيع الكشف الطبي واجراء عمليات جراحية بالاضافة الى خلق كوادر طيبة مدربة تعمل على النهوض بالقطاع الصحى.

وأشار الي أن تقديم مساعدات علاج للمرضي بقيمة 11 مليون جنيه، وتحويلات إلي مستشفيات القوات المسلحة بالأسكندرية والقاهرة علي نفقة المحافظة لغير القادرين من أبناءها.