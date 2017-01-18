بالصور..إزالة 32 حالة تعد على الأرض الزراعية بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، من رفع وإزالة عدد 32 حالة تعد على الأرض الزراعية، والطرق والري، والإشغالات الواقعة على الطريق العام، بمساحة 7 قيراط و4 سهم، وذلك خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، وأملاك الدولة وحرم الطريق العام.

وصرح هشام فايز رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أن الحملة أسفرت عن إزالة 19 حالة تعدى على طرق بقريتي نزلة النخل، وأبو العيسوي، وحالتين تعدى على أرض زراعية بقرية نزلة النخل بمساحة 4 قيراط و8 سهم، وعدد 3 حالات تعدى على الأرض الزراعية بقريتي منهرى وأبوقرقاص البلد، بمساحة 2 قيراط و20 سهم، إلى جانب إزالة عدد 8 حالات إشغالات بطريق مصر أسوان الزراعي بقرية منسافيس.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم تحرير محاضر مخالفة للمتعدين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.