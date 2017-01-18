وزارة البيئة تطلق 3 صقور وغزال إلى بيئتها الطبيعية بأسوان

أطلقت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، من خلال محميات أسوان، عدد 3 صقور شاهين بمحمية سالوجا وغزال بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على الطيران.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه تم ضبط الصقور بطريق وادي العلاقي بحوزة أحد الصيادين قبل تهريبهم إلى الخارج، نظرًا للقيمة العالية لهذه الأنواع والتى يصل ثمن الواحد منها إلى نص مليون جنيه، وذلك بالحملة الموسعة لمكافحة الإتجار بالحياه البرية بأسوان، حيث تم تحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن، محميات أسوان تستكمل لليوم الثانى على التوالى حملاتها على تجار الحياة البرية، بهدف الحفاظ على الطيور المهددة بالإنقراض والتى تعمل مصر على حمايتها طبقًا للاتفاقيات الدولية، بالتعاون مع شرطة ثان أسوان.