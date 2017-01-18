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دعوى قضائية من نقابة الصيادلة ضد وزير الصحة لإلغاء قرار تسعير الأدوية

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دعوى قضائية من نقابة الصيادلة ضد وزير الصحة لإلغاء قرار تسعير الأدوية دعوى قضائية من نقابة الصيادلة ضد وزير الصحة لإلغاء قرار تسعير الأدوية

>كتب أحمد عبد الهادى

أقام الدكتور محيى الدين إبراهيم عبيد، نقيب الصيادلة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب ببطلان القرار رقم 23 لسنة 2017، بخصوص تسعير أصناف المستحضرات الصيدلية المحلية والمستوردة.

 

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 23490 لسنة 71 قضائية وزير الصحة بصفته، لوجود تسعريتين فى وقت واحد للدواء وهو ما يخالف القانون ولوائح التسعير حسب ما جاء فى الدعوى.

 

وكانت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، وجهت شركات الأدوية، السبت الماضى، إلى أن القرار رقم 23 لسنة 2017 والخاص بإعادة تسعير 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة، ووضع جدول تفصيلى لنسب الزيادة لكل دواء سواء محلى أو مستورد، وسيطبق على المنتجات الدوائية حديثة الإنتاج.


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