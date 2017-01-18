وزير الخارجية الأمريكى: سياسات المالكى ساهمت بتمدد داعش بالعراق

وكالات

انتقد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، رئيس الوزراء العراقى السابق نورى المالكى، موضحا أن المالكى عمل على تشكيل ميليشيات طائفية.

وقال كيرى فى مقابلة خاصة مع "سكاى نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء العراقى السابق عمل على تشكيل ميليشيات طائفية، الأمر الذى أضعف القوات الحكومية فى مواجهة داعش".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى فى قبل مغادرته منصبه بعد أيام، أن تشكيل مثل هذه الميليشيات أدى إلى "هروب الجيش العراقى من الموصل، مما سهل سقوطها فى قبضة داعش".

وهذه الميليشيات تسمى "الحشد الشعبى" التى بدأت تتشكل نواتها الأولى فى عهد المالكى بدعم إيرانى، وأصبحت رسميا جزءا من الجيش العراقى مع مجيء رئيس الوزراء العراقى الحالى حيدر العبادي.

وفى الشأن الإيرانى، جدد وزير الخارجية الأمريكى التأكيد على إبقاء فرض العقوبات على إيران، رغم اتفاق طهران مع الغرب بشأن برنامجها النووى قبل عام.

وقال كيرى: "أبقينا العقوبات على إيران بسبب انتهاكها حظر التسلح، ونشاطها الصاروخى ودعمها لحزب الله والجماعات الإرهابية ورعايتها للإرهاب خارج حدودها".

وأكد كيرى أن إيران "تزعزع الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط"، فى إشارة إلى مشاركتها بالحرب فى سوريا وتدخلها فى الشؤون العراقية، وكذلك دول المنطقة.