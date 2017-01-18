أخبار عاجلة

عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
بث مباشر.. مباراة «بوروسيا دورتموند►◄موناكو» في الشامبيونزليج -
فالكاو يقود موناكو أمام دورتموند بدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إحالة ضابطى شرطة للمحاكمة الجنائية بتهمة تعذيب عامل حتى الموت

Google+ Print
إحالة ضابطى شرطة للمحاكمة الجنائية بتهمة تعذيب عامل حتى الموت إحالة ضابطى شرطة للمحاكمة الجنائية بتهمة تعذيب عامل حتى الموت

>كتب أحمد إسماعيل

قرر محمد عماد مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز رئيس النيابة، إحالة ضابطى شرطة محبوسين إلى المحكمة الجنائية، لاتهامهما بضرب وتعذيب عامل حتى الموت، وإلقائه فى الشارع انتقاما منه، لاستيلائه على أموال رجل أعمال سعودى وإجباره على توقيع شيكات بنكية، بعد اكتشاف المجنى عليه وجود علاقة غير شرعية بين رجل الأعمال وزوجته، ووجهت النيابة للمتهمين تهمتى القتل العمد والتعذيب.

وكشفت التحقيقات التى باشرها أحمد مجدى عبد الغنى مدير نيابة حلوان، بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، أن رجل أعمال سعودى ارتبط مع ربة منزل بحلوان بعلاقة غير شرعية، وكان يتردد عليها فى أوقات غياب زوجها، وعندما عاد من عمله فوجئ برجل الأعمال داخل شقته فانهال عليه ضربا، وأخذ منه 900 ألف جنيه، ثم أجبره على توقيع شيكات بنكية بمبلغ 5 ملايين جنيه، واحتجزه فى منزله، ثم أطلق سراحه.

وأضافت التحقيقات أن رجل الأعمال على علاقة صداقة بمعاون مباحث قسم حلوان وضابط بقسم دار السلام، واستعان بهما فى تأديب زوج صديقته واستعادة أمواله والشيكات منه، واستغل الضابطان فرصة وجود العامل فى إحدى المراكب النيلية بمنطقة المعادى، وداهما المكان دون الحصول على إذن من النيابة، وألقيا القبض على المجنى عليه وسط أصدقائه فى الشارع، وانهالا عليه ضربا حتى فارق الحياة، ثم حملاه داخل سيارة أحدهما وألقيا به بجوار سور مستشفى بحلوان، ولاذا بالفرار.

وعندما شكت الزوجة فى غياب زوجها، حررت محضرا باختطافه حتى تم العثور على جثته، وتوصلت التحريات إلى أن ضابطى الشرطة قتلا العامل لمجاملة صديقهما رجل الأعمال وتم القبض عليهما، وأمام إسلام سرور رئيس نيابة حلوان، ادعيا أن المجنى عليه هارب من تنفيذ حكم قضائى، لاتهامه بتبديد منقولات زوجية، وعندما توجها لضبطه قام برطم رأسه بالحائط عدة مرات، وبعرض جثة المجنى عليه على الطب الشرعى تبين وجود آثار تعذيب على جسده، كما أكدت تحريات المباحث تورط الضابطين فى قتله بالتعذيب، وأمرت النيابة بتجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة

وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»