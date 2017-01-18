«الشناوي» يخرج من قائمة المنتخب ببطولة أمم إفريقيا 2017

أثبتت الأشعة التى أجراها أحمد الشناوى، حارس مرمى منتخب مصر، تعرضه لمزق فى الخلفية، وبالتالى استبعاده من بطولة أمم أفريقيا 2017 المقامة بالجابون.

وكان أحمد الشناوى، حارس مرمى المنتخب،قد تعرض أمس الثلاثاء، للاصابة في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني مع نظيره مالي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبى، فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، وبالتالى تم استبعاده رسمياً من بطولة أمم أفريقيا.

> وكان “كوبر”، قد اختار 3 حراس مرمى للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، وهم عصام الحضرى حارس مرمى وادى دجلة وشريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، بالإضافة إلى الشناوى.