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شكري يبحث مع نظيره البحريني القضايا الإقليمية

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شكري يبحث مع نظيره البحريني القضايا الإقليمية شكري يبحث مع نظيره البحريني القضايا الإقليمية

سامح شكري

بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في العاصمة البحرينية المنامة ، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك.

وكان “شكرى” قد وصل إلى البحرين في ساعة متأخرة مساء أمس الثلاثاء، في زيارة قصيرة، حيث سينقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ومن المقرر أن يلتقي شكري، خلال الزيارة، مع الملك حمد، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ونظيره البحريني، حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة برامج ومشروعات التعاون القائمة.

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