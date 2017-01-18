«طرق دبي» تنظم الحركة المرورية لـ«ماراثون دبي 2017»

وضعت هيئة الطرق والمواصلات خطة مرورية لتنظيم ماراثون دبي 2017، الذي ينطلق صباح غد الجمعة الموافق 20 يناير، بالتنسيق مع شرطة دبي واتحاد الإمارات العربية المتحدة لألعاب القوى، للمنافسة في ثلاث سباقات، السباق الرئيسي في الماراثون مسافته 42 كيلومتراً، بينما تبلغ مسافة السباقين الأخريين 10 كيلومترات و4 كيلومترات على التوالي.

وأوضحت الهيئة، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة الحركة المرورية حول المسارات الثلاثة لسباق ماراثون دبي، على أن يتم فتح الشوارع المتأثرة تباعاً وبشكل تدريجي خلف آخر متسابق بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى نهاية السباق، الساعة الثانية عشر ظهراً.

وتفصيلاً، أشارت إلى أن أوقات إغلاق المسارات التي يسلكها السباق بالتنسيق مع شرطة دبي لإدارة الحركة المرورية على التقاطعات الواقعة على شارعي جميرا والملك سلمان بن عبد العزيز من الساعة 06:00 صباحا – 12:00 ظهرا، مع مراعاة توفير طرق ومسارات بديلة للحركة المرورية حول مسار السباق والشوارع المحيطة في المنطقة، لتقليل الآثار المرورية للفعالية، حيث سيكون المسار الأول للماراثون بطول 42 كيلو متراً والممتد من شارع أم سقيم (بين تقاطعي أكاديمية شرطة دبي ومدينة جميرا)، مروراً بشارع الملك سلمان بن عبد العزيز (بين تقاطعي مدينة جميرا ومدينة دبي للإعلام) إلى شارع جميرا للجزء الواقع (بين تقاطعي مدينة جميرا والحوض الجاف)، والعودة إلى شارع أم سقيم، فيما يكون مسار سباق الجري الثاني بطول 10 كيلومترات من شارع أم سقيم (بين تقاطعي أكاديمية شرطة دبي ومدينة جميرا)، إلى تقاطعي مدينة جميرا ومدينة دبي للإعلام على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز والعودة إلى نقطة البداية.

وأنه تم تخصيص مسار السباق الثالث بطول 4 كيلومترات بين تقاطعي أكاديمية شرطة دبي ومدينة جميرا على شارع أم سقيم، مروراً بشارع عمران تريم نحو شارع الملك سلمان بن عبد العزيز، والعودة إلى نقطة البداية كما هو موضح في المخطط.

وتناشد هيئة الطرق والمواصلات مستخدمي الطريق التعاون مع الجهات المختصة لإنجاح السباق، عبر اتباع التعليمات المرورية واللوحات الإرشادية لسلك الطرق البديلة مثل شارع الوصل وشارع الشيخ زايد خلال فترة الإغلاقات الصباحية، حرصاً على السلامة وتحقيقاً لرؤيتها في " تنقل آمن وسهل للجميع".