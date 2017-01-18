منظمات إنسانية دولية تستجيب لدعوة موسكو لمساعدة السوريين

موسكو (أ ش أ)

أعربت وزارة الدفاع الروسية عن ارتياحها لموقف المنظمات الإنسانية الدولية التى أكدت استعدادها لتقديم المساعدات إلى سوريا، داعية إلى بدء إيصال المساعدات إلى البلدات الأكثر تضررا .

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف فى بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - أن "الوزارة وجهت نهاية الأسبوع الماضى دعوة إلى أبرز المنظمات الإنسانية الدولية بشأن ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية الحقيقية إلى الشعب السورى"، معربا عن ارتياحه لاستجابة مسئولى برنامج الغذاء العالمى واليونيسيف والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين لهذه الدعوة.

وأشار كوناشينكوف إلى أن هؤلاء المسئولين أكدوا رغبتهم فى إرسال مساعدات إلى 5 ملايين سورى، معربين عن أسفهم لعدم قدرتهم على القيام بذلك بشكل عاجل.

ودعا البيان إلى إرسال الأدوية إلى البلدات السورية التى يشعر سكانها بأمس حاجة إلى المزيد من المساعدات الطبية، مشيرا إلى أن عدد هذه البلدات يبلغ 73 بلدة.

وأكد استعداد مركز المصالحة الروسى للتنسيق مع السلطات السورية لتلقى الطلبات لتقديم المساعدات الطبية واستقبال الشحنات الإنسانية فى مطار "حميميم" ونقلها إلى البلدات المذكورة .