مصادر سورية: سكان حى الشعار بحلب يعودون إلى مساكنهم بعد توقف المعارك

دمشق (أ ش أ)

أفادت مصادر محلية سورية بأن أغلب سكان حى الشعار فى مدينة حلب بدأوا فى العودة إلى الحى بعد أن سيطرت القوات النظامية على شرق المدينة .

وأشار بعض سكان حى الشعار ؛ حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية الأربعاء، إلى أن الحياة بدأت فى العودة إلى حالتها الطبيعية فى الحى، رغم وجود بعض الصعوبات .. مطالبين الحكومة السورية بإعادة الكهرباء والماء والخدمات العامة إلى طبيعتها، كى يتسنى لمن نزح العودة إلى الحى وإلى شرق حلب بشكل عام .

يذكر أن آلاف العائلات قد عادت إلى أحياء بستان القصر والكلاسة والفردوس والسكرى والمشهد وصلاح الدين والصالحين والشعار والصاخور ومساكن هنانو ممن فضلوا البقاء بمنازلهم نظرا لتوافر بنية تحتية ومرافق بحال مقبولة.

وأفاد ممثل المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى سوريا ساجد مالك فى وقت سابق بأن نحو 2200 أسرة من سكان "حى هنانو" شرق حلب عادوا إلى مساكنهم رغم الدمار والطقس البارد."