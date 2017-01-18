إزالة تعديات على مساحة 657 مترا من الأرض الزراعية بمدينة ميت أبو غالب

نفذت الوحدة المحلية بمدينة ميت أبو غالب بمحافظة دمياط صباح اليوم الأربعاء، برئاسة عواد سلام رئيس المدينة بالتنسيق مع قوات الشرطة والإدارة الزراعية، حملة إزالات فورية لحالات التعدى على مساحة 657 مترا مربعا بمناطق مختلفة داخل المدينة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

جاءت تلك الحملة فى إطار التعليمات المشددة للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بتوخى الحيطة والحذر لإزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد ومواجهتها بكل شدة وحسم.