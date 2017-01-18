النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السيارات أعلى الطرق بسبب الشبورة المائية

كتب عبد الرحمن سيد

شهدت محاور القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء، ظهور كثافات مرورية أعلى الطرق التى أدت إلى تباطؤ حركة السيارات بسبب الشبورة المائية وإغلاق الطرق تسبب زيادة الأحمال على المحاور الداخلية وسط انتشار الخدمات المرورية بهدف تسيير حركة السيارات.

حيث أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور طريق السويس الصحراوى من أسفل الدائرى الأقليمى حتى السويس وطريق وادى النطرون وإسكندرية الصحراوى بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لوجود شبورة مائية تعمل على إعاقة الرؤية والقيادة، لحين انقشاع الشبورة وسط انتشار الخدمات المرورية على الطرق لملاحظة حركة السيارات.



> كما أغلقت إدارة المرور طريقى القطامية العين السخنة من الكيلو 38 حتى منطقة العين السخنة ومحور روض الفرج للمتجه من الدائرى حتى الإسكندرية بسبب ظهور شبورة كثيفة على الطريق تحسبا لوقوع أى حوادث مرورية وسط انتشار الخدمات بالطريق وطالبت إدارة المرور من المواطنين بالتزام تعليمات رجال المرور أثناء غلق أى طريق حفاظا على سلامتهم.

وظهرت أحجام مرورية اعلى كوبرى أكتوبر للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس وأيضا أحجام بمطلع أكتوبر من العروبه ومتجه لوسط البلد والجيزة بأعلى الوصله المعلقة و بمنزل محور النصر.

وتباطئت حركة السيارات أعلى كوبرى الفنجرى القادم من الحدائق ومتجه لمحور النصر يفضل توجه السيارات لشارع مصر والسودان للمتجه لنفق أحمد سعيد لتخفيف الأحمال عن الطريق وظهرت أحجام مرورية بطريق الأوتوستراد للقادم من حلوان ومتجه أعلى نفق الزهراء وحتى مطلع الدائرى وأعلى الكورنيش للقادم من حلوان اتجاه مناطق القاهرة.

وظهرت كثافات مرورية أمام القادم من محور صلاح سالم فى طريقه إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا، وتكرر الأمر بميدان التحرير ومناطق عابدين بكورنيش النيل أمام وزارة الخارجية وبنزلة كوبرى 15 مايو، وللقادم من المعادى وفى طريقه إلى مناطق شرق القاهرة ومحور النصر للقادم من ميدان رابعة العدوية وفى طريقه للعباسية.

وظهرت أحجام مرورية على الدائرى القادم من أعلى المرج الجديدة وكذلك الأمر أعلى منطقة المنيب للمتجه إلى المعادى والقادم من البحر الأعظم ومتجه للجلاء عن طريق شارع النيل السياحى وشهد محور صفط اللبن كثافات أخرى للمتجه من 6 أكتوبر ومتجه لمنزل جامعه القاهرة يفضل التوجه لمنزل أحمد عرابى.

و شهدت شوارع الجيزة كثافات مرورية عالية منها شارع مراد والنيل السياحى للمتجه إلى الوراق وميدان الكيت كات و كذلك الأمر بشارع النيل السياحى والمديرية بسبب أعمال إنشاء نفق السيارات لميدان النهضة وبشارعى فيصل والهرم للمتجه إلى ميدان الجيزة وظهرت أحجام مرورية بمطلع 15 مايو للقادم من سفنكس ومتجه وسط البلد بسبب أعمال نقل مرافق مترو الأنفاق بشارع أحمد عرابى.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق إسكندرية الزراعى للمتجه من الأقاليم وصولا إلى القاهرة وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسى وتباطئت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى بالمنيب والمريوطية بسبب زيادة الأحمال وبنزلة شارع البحر الأعظم وصولا بكورنيش النيل حتى الوراق فى ظل انتشار الخدمات المرورية.

وكذلك بمحور 26 يوليو أمام القادم من أكتوبر وفى طريقه إلى ميدان لبنان، كذلك الأمر فى شارع فيصل وصولا إلى محطة مترو جامعة القاهرة وبشارع الهرم وصولا إلى ميدان الجيزة وشارع التحرير حتى ميدان الدقى وصولا إلى شارع السودان الذى ظهرت به أحجام مرورية أمام مزلقان ناهيا وأرض اللواء وأسفل المحور بسبب المواقف العشوائية.