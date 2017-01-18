جلسة بين أحمد مرتضى وباسم مرسى اليوم لحسم تجديده للزمالك

كتب عمرو جاب الله

يعقد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، جلسة اليوم الأربعاء، مع باسم مرسى مهاجم الفريق فى مقر النادى، للتوقيع على عقود التجديد لقلعة ميت عقبة.

كان أحمد مرتضى قد أكد لـ"اليوم السابع"، إن باسم مرسى أكد له خلال مكالمة هاتفية أنه سيتواجد فى مقر النادى اليوم لتجديد عقده بشكل رسمى، موضحًا أن مرحلة التفاوض مع اللاعب انتهت بعد عقد عدة جلسات معه فى الفترة الأخيرة.

وينتهى عقد باسم مرسى مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى، وتسببت تأخر توقيع اللاعب على عقود التجديد فى حدوث أزمة بينه وبين المجلس الأبيض، أسفرت عن صدور قرار باستبعاده من التدريبات الجماعية للفريق وخضوعه للتدريب فى قطاع الناشئين.