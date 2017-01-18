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معلومات مجلس الوزارء ووزارة التضامن يتعاونان لدعم القرى الأكثر احتياجاً

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معلومات مجلس الوزارء ووزارة التضامن يتعاونان لدعم القرى الأكثر احتياجاً معلومات مجلس الوزارء ووزارة التضامن يتعاونان لدعم القرى الأكثر احتياجاً

>(أ ش أ)

قال المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المركز وقع برتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير الدعم للقرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، ووصوله إلى مستحقيه.

وأوضح الجمل، فى تصريح ، أن البرتوكول يقضى بأن توفر وزارة التضامن بعض المعلومات للمركز لاستكمال المنظومة الكلية لتحديد تلك القرى، بجانب توفير بعض الموارد البشرية من خلال "الخدمة المدنية "التى يقوم بها الخريجون للمساعدة فى استكمال قواعد البيانات للمركز.

وأضاف أن المركز سيقدم للوزارة قواعد البيانات والخريطة المعلوماتية الخاصة بالقرى الأكثر احتياجاً سواء كان فى المجال الصحى أو الاجتماعى، مشيرا إلى وجود توجيه من رئاسة الجمهورية بأن يكون ذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ليتم تحديد القرى الأكثر احتياجاً وتوفير أقصى دعم لها.

 


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