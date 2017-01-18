إصابة 3 أشخاص بعد اصطدام مقطورة بـ 3 سيارات على الطريق الدائرى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب ثلاثة أشخاص بينهم سيدة وشخص من دولة الإمارات فى حادث تصادم بين مقطورة وميكروباص وسيارة ملاكى وأجرة أعلى الطريق الدائرى فى المعادى، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة السيارات للمتجه من القطامية وفى طريقه إلى المعادى وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة بحادث تصادم فى الطريق الدائرى وبدوره أمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بانتقال رجال المرور إلى المكان ليتم إزالة حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتبين من خلال الفحص أثناء سير مقطورة انفصل الجزء الخلفى منها واصطدم بثلاث سيارات على الطريق ونتج عنه إصابة محاسب وسيدة وشخص من الإمارات وتم نقلهم الى مستشفى البنك الأهلى.