إغلاق طريقى إسكندرية الصحراوى ووادى النطرون ـ العلمين بسبب الشبورة الكثيفة

كتب ــ عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، طريق إسكندرية الصحراوى أمام البوابات بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لوجود شبورة مائية تعمل على إعاقة الرؤية والقيادة، وذلك للقادم من إسكندرية اتجاه القاهرة والعكس، لحين انقشاع الشبورة وسط انتشار الخدمات المرورية على الطرق لملاحظة حركة المركبات.

كما أغلقت إدارة المرور طريق وادى النطرون العلمين بسبب ظهور شبورة كثيفة على الطريق تحسبا لوقوع أى حوادث مرورية وسط انتشار الخدمات بالطريق، وطالبت إدارة المرور من المواطنين بالتزام تعليمات رجال المرور أثناء غلق أى طريق حفاظا على سلامتهم.