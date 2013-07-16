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دراسة: الأمراض المعدية حصدت أرواح 1,336 ألف شخص فى شهر واحد

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دراسة: الأمراض المعدية حصدت أرواح 1,336 ألف شخص فى شهر واحد دراسة: الأمراض المعدية حصدت أرواح 1,336 ألف شخص فى شهر واحد

دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من أن الأمراض المعدية حصدت أرواح أكثر من 1,336 ألف شخص فى الصين وحدها الشهر الماضى فى الوقت الذى يعد فيه "الإيدز" السبب الرئيسى وراء الوفيات فى الصين وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الجمعية الوطنية للصحة بالتعاون مع "هيئة تخطيط الأسرة" فى الصين.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن "الجمعية الوطنية للصحة" أن فيروس نقص المناعة المكتسبة قد حصد أرواح 966 شخصا الشهر الماضى ويحتل مرض السل ثانى أكبر الأسباب المساهمة فى ارتفاع الوفيات فى الصين ليحصد أرواح 125 شخصا.

وأشارت البيانات إلى أن فيروس "أتش. أن-1" لم يتسبب فى وفاة أحد فى الشهر الماضى فى الصين موطنه الأصلى.

وشهدت الصين نحو 743,216 مليون حالة إصابة بأمراض معدية الشهر الماضى حيث تم الإبلاغ عن حالات كوليرا والطاعون.

كما تم تحديد إصابة نحو 306,230 مليون حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائى "ب" و"السل" و"الزهرى" و"السيلان" الذى يشكل نحو 93% من إجمالى حالات الإصابة.

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مصر 365