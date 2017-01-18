وزارة الرى: الانتهاء من إنشاء سحارة سرابيوم ديسمبر المقبل لرى 70 ألف فدان

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس على كمال رئيس قطاع التوسع الأفقى بوزارة الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، افتتاح المرحلة الثانية من مشروع سحارة سرابيوم الجديدة، التى يتم إنشاؤها أسفل قناة السويس، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ديسمبر المقبل وذلك لإمرار التصرفات المائية اللازمة لتوفير مياه الشرب ورى الزمامات المقررة على ترعة سيناء الشرقية، وقدرها 70 ألف فدان.

ويتضمن مشروع سحارة سرابيوم إنشاء عدد 4 خطوط مواسير خرسانة مسلحة بقطر داخلى 3,20 متر وقطر خارجى 4 أمتار بطول 400 متر لكل خط (أسفل قناة السويس الجديدة)، إضافة إلى إنشاء عدد 2 بيارة دفع و2 بيارة استقبال من الخرسانة المسلحة لمدخل ومخرج السحارة - قطر داخلى 18 متر وقطر خارجى 21 متر وعمق 60 مترًا، إلى جانب إنشاء عدد 2 بربخ أمام وخلف السحارة كل بربخ عبارة عن 4 خطوط مواسير خرسانة مسلحة قطر داخلى 3,20 متر أسفل طريق الخدمه أمام وخلف السحارة بطول 20 مترًا للخط الواحد، وكذلك ربط وتوصيل مسار المجارى المائية المكشوفة القائمة أمام وخلف البربخ.

وتشمل أعمال المرحلة الثانية الدفع بخطى مواسير بين البيارتين (2 و4) من تكريك البيارات من الداخل وصب الخرسانة العادية والمسلحة لأرضية البيارة لإمكان وضع ماكينة الدفع النفقى، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى أبريل الماضى، والتى شملت إنشاء حوائط البيارت الأربعة وإنهاء خطى المواسير بين البيارتين (1، 3) وإطلاق المياه بهما.

الجدير بالذكر أن المشروع يتضمن تنفيذ بيارات الدفع والاستقبال بطريقة الحوائط اللوحية، فيما يتم تنفيذ مواسير السحارة بطريقة الدفع النفقى، كما يتم تنفيذ البربخ والمدخل والمخرج وأعمال الربط بالطرق التقليدية المعتادة "حفر وتركيب".