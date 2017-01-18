هيئة النقل النهرى تتعاقد مع شركتين لتشغيل تاكسى نهرى بالقاهرة الكبرى

كتب رضا حبيشى

كشف اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهرى، عن تعاقد الهيئة مع شركتين متخصصتين لتشغيل مشروع التاكسى النهرى فى القاهرة الكبرى، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الشركتين بدأتا فى تجهيز مراسى جديدة لها، وستنتهى من إجراءات المراسى مع محافظة القاهرة وإنشاءها خلال 6 شهور من تاريخ حصولها على الترخيص بتشغيل التاكسى النهرى.

وأضاف رئيس هيئة النقل النهرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ترخيص تشغيل التاكسى النهرى الذى حصلت عليه كل شركة يتضمن جدول تشغيل يومى للرحلات يبدأ من 6 صباحا حتى 10 مساءً، لافتا إلى أن سعر التذكرة يتراوح بين 15 إلى 35 جنيه، وفقا للمسافة وعدد المحطات التى سيقطعها الراكب عبر التاكسى النهرى.

وقال اللواء إسماعيل، إن هيئة النقل النهرى أنهت الجزء المسئولة عنه، ومنحت التراخيص للشركات التى ستقوم بتشغيل التاكسى النهرى عبر لانشات صغيرة ستنقل المواطنين، بعدما وضعت المواصفات الفنية لللانشات التى ستعمل كتاكسى نهرى، وحددت بالاشتراك مع الشركات 7 مواقع لإنشاء مراسى نهرية، لافتا إلى أن إجراءات إنشاء هذه المراسى تتم من خلال محافظة القاهرة.

وأوضح رئيس هيئة النقل النهرى، أن مشروع التاكسى النهرى سيعمل كمرحلة أولى بالقاهرة الكبرى، ويستهدف توفير وسيلة مناسبة لانتقال المواطنين بما يساعد على تخفيف الزحام المرورى على طول كورنيش النيل، مؤكدا أن الهيئة انهت كافة الإجراءات والتراخيص الصادرة عنها، بعدما حددت اشتراطات ومواصفات اللانشات والمراسى النهرية، ووافقت على الترخيص لشركتين للعمل.