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ننشر أسماء الضحايا بحادث سقوط ميكروباص داخل ترعة بالدقهلية

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ننشر أسماء الضحايا بحادث سقوط ميكروباص داخل ترعة بالدقهلية ننشر أسماء الضحايا بحادث سقوط ميكروباص داخل ترعة بالدقهلية

>الدقهلية شريف الديب

حصل اليوم السابع على أسماء الضحاياوالمصابين فى حادث سقوط سيارة ميكروباص (السنبلاوين - القاهرة) داخل ترعة البوهية بالسنبلاوين.

واستقبلت مشرحة السنبلاوين جثث كلا من حسام محمد كمال مصطفي 22 سنة عريف ومقيم قرية طوخ الأقلام التابعة لمركز السنبلاوين، ورضا محمد شعبان 50 سنة ضابط، وزوجته ميرفت محمد نور الدين متولي 48 سنة، ونجلهما أحمد مجند، وأحمد كمال الدين عبد العال الديدمواني 26 سنة مقيم قرية طوخ الأقلام.

كما ضمت القائمة، كل من "جمال السيد عطية شادى 33 سنة أمين شرطة ومقيم قرية طوخ الأقلام ، محمد المهدي السعيد المهدي 26 سنة، ومحمد السعيد محمد إبراهيم 31 سنة، وعبد القادر الصالح محمود عيسي 28 سنة مبيض محارة من مدينة السلام بالقاهرة، وأحمد رضا احمد محمود عليوة والمصابين محمد أحمد عباس حلوة 30 سنة مصاب بكسر بالكتف الأيمن، ووائل محمد احمد أبو عسكرية مصاب سائق الميكروباص وتم تحرير المحضر رقم 1307 لسنة 2017 جنح السنبلاوين.

 


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