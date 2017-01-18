القبض على سائق ميكروباص السنبلاوين وإخضاعه لتحليل المخدرات

الدقهلية شريف الديب

ألقت ضباط مباحث الدقهلية القبض على وائل أحمد محم أبو عسكرية سائق السيارة الميكروباص رقم "9365 د ط ر" والتى سقطت داخل ترعة البوهية بناحية مركز السنبلاوين، وقامت باستدعاء فريق من مستشفى السنبلاوين العام لعمل تحليل له وبيان إذا كان يتعاطى مخدرات من عدمه.

وكان 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران إثر سقوط سيارة ميكروباص داخل ترعة البوهية بناحية مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بسبب الشبورة.

تلقى اللواء مصطفى، النمر مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النجدة بسقوط سيارة ميكروباص داخل ترعة البوهية بناحية مركز السنبلاوين، وانتقل الرائد أبو العزم فتحى، رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط سيارة ميكروباص تعمل على خط السنبلاوين القاهرة، نتيجة الشبورة الكثيفة على الطريق والتى حجبت الرؤية فانحرفت السيارة عن مسارها وسقطت بالركاب داخل الترعة أمام قرية عزبة شعبان التابعة لدائرة المركز، وكشفت التحريات أن السيارة تحمل 12 راكبا، كانوا فى طريقهم إلى القاهرة.