أخبار عاجلة

عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
بث مباشر.. مباراة «بوروسيا دورتموند►◄موناكو» في الشامبيونزليج -
فالكاو يقود موناكو أمام دورتموند بدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

كيرى: بقاء العقوبات الأمريكية على إيران بسبب دعمها لحزب الله اللبنانى

Google+ Print
كيرى: بقاء العقوبات الأمريكية على إيران بسبب دعمها لحزب الله اللبنانى كيرى: بقاء العقوبات الأمريكية على إيران بسبب دعمها لحزب الله اللبنانى

>وكالات

جدد وزير الخارجية الأمريكى جون كيري، فى مقابلة مع "سكاى نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، التأكيد على إبقاء فرض العقوبات على إيران، رغم اتفاق طهران مع الغرب بشأن برنامجها النووى قبل عام، وكشف عن الأسباب التى دفعت الإدارة الأمريكية لهذا القرار.

وقال كيري: "أبقينا العقوبات على إيران بسبب انتهاكها حظر التسلح، ونشاطها الصاروخى ودعمها لحزب الله والجماعات الإرهابية ورعايتها للإرهاب خارج حدودها".

وأضاف كيرى فى المقابلة التى أجريت معه على هامش المنتدى الاقتصادى المنعقد فى دافوس: "لم نبق على العقوبات فقط، بل زدنا تلك العقوبات فى بعض الأحيان".

وأكد كيري، فى آخر مقابلة مع قناة تلفزيونية عربية قبل مغادرته منصبه بعد أيام، أن إيران "تزعزع الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط"، فى إشارة إلى مشاركتها بالحرب فى سوريا وتدخلها فى الشؤون العراقية، وكذلك دول المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق النووى الغربى الإيرانى محل شد وجذب بين الرئيس الأميركى باراك أوباما والرئيس الأميركى دونالد ، الذى هه أكثر من مرة بإلغاء، فى حين حذر أوباما من الإقدام على مثل هذا الإجراء.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب

بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب