كيرى: بقاء العقوبات الأمريكية على إيران بسبب دعمها لحزب الله اللبنانى

وكالات

جدد وزير الخارجية الأمريكى جون كيري، فى مقابلة مع "سكاى نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، التأكيد على إبقاء فرض العقوبات على إيران، رغم اتفاق طهران مع الغرب بشأن برنامجها النووى قبل عام، وكشف عن الأسباب التى دفعت الإدارة الأمريكية لهذا القرار.

وقال كيري: "أبقينا العقوبات على إيران بسبب انتهاكها حظر التسلح، ونشاطها الصاروخى ودعمها لحزب الله والجماعات الإرهابية ورعايتها للإرهاب خارج حدودها".

وأضاف كيرى فى المقابلة التى أجريت معه على هامش المنتدى الاقتصادى المنعقد فى دافوس: "لم نبق على العقوبات فقط، بل زدنا تلك العقوبات فى بعض الأحيان".

وأكد كيري، فى آخر مقابلة مع قناة تلفزيونية عربية قبل مغادرته منصبه بعد أيام، أن إيران "تزعزع الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط"، فى إشارة إلى مشاركتها بالحرب فى سوريا وتدخلها فى الشؤون العراقية، وكذلك دول المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق النووى الغربى الإيرانى محل شد وجذب بين الرئيس الأميركى باراك أوباما والرئيس الأميركى المنتخب دونالد ترامب، الذى هه أكثر من مرة بإلغاء، فى حين حذر أوباما من الإقدام على مثل هذا الإجراء.