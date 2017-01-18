زوجة لمحكمة الأسرة: استغل عنوستى وتزوجنى على ضرة علشان يمتع أخوه

كتبت أسماء شلبى

وقفت الزوجة "سعاد ع" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى تطالب بحقها والطلاق للضرر من زوجها "مرزوق س" بعد زواج دام ثلاثة شهور قائلة: "استغل أنى عانس وأقنعنى بالجواز على ضرة واكتشفت أنه متجوزنى عشان أخوه المعاق".

وأضافت سعاد أمام محكمة الأسرة بزنانيرى فى الدعوى التى حملت رقم4578 لسنة2016: "أنا مدخلتش مدرسة عشان أساعد أمى فى تربية اخواتى وبعد ما كبروا واتعلموا اتجوزا وأقعد أنا فى البيت وسنى كبر لغاية ما بقيت40 سنة وقلت فرصى فى الجواز ومكنش قدام أهلى عشان يخلصوا من حملى غير الرجالة المتجوزة والعواجيز ورمونى لمرزوق اللى متجوز ومعاه أربع ولاد وأخوه وعايشن فى شقة واحدة".

وتكمل الزوجة رواية مأساتها: تزوجنا وقضيت معه ثلاثة شهور رأيت فيها العذاب والجحيم فهو لم يلمسنى قط وكان يتركنى فى غرفة شقيقه المعاق وقال لى نصا "اعتبريها أوضتك" ولكنى لم أفهم ما يعنيه ومع الوقت أدركت أنه تزوجنى لكى أكون زوجة لشقيقه وطلب منى بمنتهى البجاحة أن أمارس الجنس معه وعندما رفضت تعدى عليَّ هو وزوجته بالضرب وقاما بحبسي فى غرفة وقام شقيقه باغتصابى.

وأكملت سعاد: تركت المنزل وأنا منهارة وعندما حدثت أهلى بما قاموا به رفضوا إبلاغ الشرطة خوفا من الفضائح وجلسوا مع زوجى وقالوا له أن حل المشكلة يكون بتطليقى وتزويجى شقيقه المعاق، ولكنه رفض خوفا من قيامى بسرقة أموال أخيه ومعاشه بعد الجواز منه.