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بالصور.. شبورة مائية تغطى سماء القاهرة والجيزة

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بالصور.. شبورة مائية تغطى سماء القاهرة والجيزة بالصور.. شبورة مائية تغطى سماء القاهرة والجيزة

>كتب رامى محيى الدين

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة شبورة مائية كثيفة، صباح اليوم الأربعاء، ما أدى لإعاقة حركة السيارات فى مناطق عديدة بالعاصمة، وخاصة الطرق السريعة والصحراوية، ومنها محور 26 يوليو والدائرى وطريق إسكندرية الصحراوى والطريق الزراعى وأسيوط الغربى.

 

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة.

 

 

 

 

 


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