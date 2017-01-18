حسن شحاتة يقود مران بتروجت اليوم بعد التعاقد الرسمى

كتب رامى ناجى

يقود حسن شحاتة، المدير الفنى الجديد لبتروجت، أول تدريب للفريق اليوم الأربعاء، بعد توليه القيادة الفنية للفريق البترولى بشكل رسمى عقب الجلسة التى جمعته بمسئولى النادى أول أمس الاثنين.

ونجح مسئولو نادى بتروجت في التعاقد مع المعلم لمدة عام ونصف لقيادة الفريق، خلفاً لطلعت يوسف الذى تولى إدارة أهلى طرابلس الليبى، وكان نادى طلائع الجيش كان آخر محطة تدريبية لحسن شحاتة بالدورى المصرى، قبل أن ينفصل عنه قبل انطلاق الموسم الحالى دون أن يخوض أية مباريات رسمية.

ومن المنتظر، أن يعقد حسن شحاتة جلسة مع اللاعبين في صباح اليوم قبل بدأ المران الجماعى.

واستقر حسن شحاتة على الجهاز المعاون في قيادة الفريق بتروجت، حيث جاء محمد ثابت مدرب عام، وهيثم شعبان مدرب مساعد، ومحمد يونس مدرباً لحراس المرمى، وصفى الدين محمود معد بدنى وأحمال، وجميعهم من أبناء نادى بتروجت.