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اليوم.. الزمالك يواجه جولدى ودياً

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اليوم.. الزمالك يواجه جولدى ودياً اليوم.. الزمالك يواجه جولدى ودياً

>كتب عمرو جاب الله

يلتقى الزمالك بقيادة محمد حلمى المدير الفنى للفريق، اليوم الأحد، فريق جولدى فى الثانية ظهر غد الأربعاء، على ملعب الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن استعدادات الفريق الأبيض خلال فترة توقف الدورى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأولمبى فى كأس يوم 3 فبراير المقبل فى دور الـ32 للمسابقة، وفى حال تأهل الوطنى لأدوار متقدمة فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بالجابون ستؤجل مباراة الزمالك و الأولمبى ليستعد الأبيض لمواجهة الأهلى يوم 10 فبراير فى السوبر المحلى المقرر إقامته فى الإمارات.

من المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر مغلق بداية من الأسبوع المقبل فى أحد فنادق منطقة السادس من أكتوبر يتخلله خوض مباراتين وديتين.


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