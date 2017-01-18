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الإسماعيلى يواجه إنبى وديا اليوم

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الإسماعيلى يواجه إنبى وديا اليوم الإسماعيلى يواجه إنبى وديا اليوم

>كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

يخوض فريق الإسماعيلى،اليوم الأربعاء، مباراة ودية أمام إنبى ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام ولمنافسات دور الـ16 من عمر مسابقة كأس .

ومن المقرر أن يخوض الإسماعيلى مباراة وديتة ثانية أمام إنبى غدا الخميس ضمن استعدادات الفريقين للدورى بحيث يخوض كل ودية بفريق مختلف.

واستقر مسئولو نادى الإسماعيلى على خوض معسكر مغلق بمدينة القاهرة بدءا من السبت المقبل يستمر لمدة 10 أيام يتخلله خوض عدد من المباريات الودية من أجل تجهيز الدراويش لانطلاق مسابقة الدورى العام.

 


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