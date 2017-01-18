المقاولون يخوض معسكر مغلق بالإسماعيلية الثلاثاء المقبل

كتب سليمان النقر

قرر مسئولو نادى المقاولون العرب، خوض معسكر مغلق بدءا من الثلاثاء المقبل من أجل تجهيز لاعبيه جيدا والارتقاء بالمستوى البدنى لهم، خلال فترة توقف الدورى لظروف مشاركة المنتخب الوطنى فى بطولة أمم إفريقيا.

ويسعى المقاولون لخوض أكبر عدد من المباريات الودية خلال المعسكر المغلق من أجل رفع حساسية المباريات لدى اللاعبين وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها خلال الدور الأول من عمر مسابقة الدورى العام بخلاف الاطمئنان على اللاعبين صغار السن الذين تم تصعيدهم من قطاع الناشئين.

فى ذات السياق، دخل شريف علاء ظهير أيسر الزمالك والشرقية السابق دائرة المرشحين في العودة إلى المقاولون العرب من أجل تدعيم صفوف الذئاب فى الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام، وحل الثغرة الموجودة في الجبهة الدفاعية.