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"ما تستناش 24 ساعة".. 6 خطوات تتبعها لسرعة الإبلاغ عن شخص مفقود

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"ما تستناش 24 ساعة".. 6 خطوات تتبعها لسرعة الإبلاغ عن شخص مفقود "ما تستناش 24 ساعة".. 6 خطوات تتبعها لسرعة الإبلاغ عن شخص مفقود

>كتب محمد عبد الرازق

كثيرٌ من الجرائم والحوادث تبدأ فقط بشخص مفقود، وعندما تحاول البحث تصطدم بكلمة "لابد من مرور 24 ساعة على غيابه"، الأمر الذى ثبت أنه ليس قانونيًا، وإنما عرف متبع للسماح بالبحث عن الشخص بالمستشفيات والأقسام والتواصل بالأصدقاء.

 

ولكن بإمكانكم التبليغ عن ذلك فورًا إذا كان عندكم مخاوف حالية عن سلامة وصحة أى شخص، حيث إن انتشار الجرائم الآن تحتم اتخاذ الإجراء وتحرير البلاغ لإثبات الحالة الجنائية، حيث إن جريمة الخطف والتحرش انتشرت بشكل كبير والمجرم لن ينتظر 24 ساعة لاستكمال جريمته.


> وعلى ضابط الشرطة أو مأمور القسم، أن يتلقى جميع البلاغات والشكاوى الواردة إليه، ويعد الامتناع عن تحرير محضر اختفاء الشخص امتناعًا عن أداء واجبه، يستوجب المساءلة الجنائية والإدارية.
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وعند التقدم ببلاغ عن فقد شخص أرفق به:

•        صورة حديثة للشخص المفقود.

•        أرقام هاتف الشخص المفقود.

•        قائمة لأسماء وعناوين وأرقام هواتف أصدقائه وزملائه.

•        أماكن يحتمل أن يكون فيها كالأماكن المفضلة لديه، أو مواقع العمل أو أماكن ذات صلات سابقة.

•        أى معلومات طبية معروفة بما فيها أسماء الأطباء والأدوية التى قد يحتاجها.

•        وصف كامل للشخص المفقود بما فى ذلك طوله ووزنه ولون عينيه وشعره وأى علامات فارقة أخرى.


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