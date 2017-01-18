الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها بسبب إعدام 3 أشخاص شيعة فى البحرين

(أ ف ب)

انتقدت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، إعدام السلطات البحرينية ثلاثة مواطنين شيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتى فى مارس 2014.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى إن "الهجمات العنيفة على الشرطة (...) هى بالطبع مدانة"، ولكنه أعرب فى الوقت نفسه عن "القلق لحصول هذه الإعدامات فى وقت كانت فيه التوترات قد هدأت فى البحرين".

وتطرق المتحدث إلى "مزاعم مفادها أن المدانين بالإعدام تعرضوا للتعذيب وأن الأدلة التى قدمت ضدهم فى المحكمة انتزعت فى جزء منها بالإكراه".

وأضاف "نحن نواصل دعوة كل الأطراف إلى ضبط النفس والعمل فى سبيل ايجاد مناخ للحوار والمصالحة"، مكررا بذلك موقف واشنطن الثابت منذ سنوات إزاء المنامة.

وكانت السلطات البحرينية نفذت، يوم الأحد، أحكام الإعدام رميا بالرصاص في سامي مشيمع (42 عاما) وعباس السميع (27 عاما) وعلي السنكيس (21 عاما).