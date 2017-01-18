المقاولون يواجه أسوان وديا السبت المقبل

كتب سليمان النقر

يخوض فريق المقاولون العرب، ودية أمام نظيره أسوان على إستاد عثمان أحمد عثمان ضمن استعدادات الذئاب لخوض منافسات الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام، حيث ينوى الجهاز الفنى بقيادة محمد عودة لتجهيز لاعبيه جيدا حتى يكونوا على أتم استعدادا لخوض منافسات الدور الثانى بالمسابقة.

ويسعي المقاولون لخوض أكبر عدد من المباريات الودية خلال فترة توقف الدورى من أجل رفع حساسية المباريات لدى اللاعبين وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها خلال الدور الأول من عمر مسابقة الدورى العام بخلاف الاطمئنان على اللاعبين صغار السن الذين تم تصعيدهم من قطاع الناشئين.

فى ذات السياق، دخل شريف علاء ظهير أيسر الزمالك والشرقية السابق دائرة المرشحين في العودة إلى المقاولون العرب من أجل تدعيم صفوف الذئاب فى الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام، وحل الثغرة الموجودة فى الجبهة الدفاعية.