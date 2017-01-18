سقوط 6 تجار مخدرات وضبط 7 أخرين بحوزتهم بنادق آلية وخرطوش فى حملة أمنية بقنا

قنا – وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من شن حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية، بعدد من مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة، أسفرت عن ضبط فى ضبط 7 قطع سلاح بدون ترخيص، تنوعت بين بنادق وخرطوش وفرد مسدس.

وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا تلقى إخطاراً من العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط عمر.س 25 سنة عاطل ومقيم بقرية طوخ دائرة مركز شرطة نقادة وبحوزته بندقية خرطوش وعدد 7 طلقات من ذات العيار وكذا وسلاح أبيض مطوه، وفوزى.ع 26 سنة عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت وبحوزته عدد بندقية خرطوش عيار ، وعماد.م 27 سنة عامل ومقيم بقرية الترامسة دائرة مركز قنا وبحوزته بندقية خرطوش و عدد 7 طلقات من الطلقة من ذات العيار ، وحسانين.ع 60 سنة بالمعاش ومقيم بقرية الترامسة دائرة مركز شرطه قنا، وبحوزته بندقية خرطوش وعدد 15 طلقات من الطلقة من ذات العيار، وماجد.س 40 سنة عامل ومقيم بقرية العيايشا دائرة مركز شرطه قوص، وبحوزته بندقية الية وكذلك فرد روسى محلى الصنع ع، وعدد 14 طلقة من ذات العيار وأحمد.ن 27سنة عامل، ومقيم بقرية الشاورية دائرة مركز شرطه نجع حمادى ،وبحوزته بدقية الية وبخزينتها عدد 20 طلقة من ذات العيار ، ومحمود.م 27 سنةعامل ، ومقيم بقرية المصالحة دائرة مركز شرطه نجع حمادى، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع .

وبمناقشة المتهمين أعترفوا بحيازة الأسلحة النارية بقصد الدفاع، تحرر محضر بجميع الوقائع المضبوطة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

ومن جانب أخر، شنت أجهزة الأمن حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية التى تقوم بالإتجار فى المواد المخدرة، خلال حملة أمنية مكبرة شنتها قوات الأمن بناء على تعليمات اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، بشن عدة حملات مكبرة، وتكيثف الحملات الأمنية بدائرة بندر قنا ومركز قنا.

كان العميد محمد هندى مدير مباحث قنا،تلقى أخطاراً من المقدم أحمد شكرى رئيس مباحث قسم شرطة قنا، ومعاونية الرائدان محمود قريش، ومحمد جمال يفيد ضبط كلا من علاء.ع 32 سنة عاطل وكذلك حماده.ذ ذكى 39 سنة كاتب بالوحده المحلية لمركز ومدينة قنا ومقيمان بمنطقة الشئون دائرة قسم قنا،و محمود.ع 38 سنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ومقيم مدينة العمال دائرة قسم قنا، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 50 جرام وكذا عدد 2 سلاح ابيض مطوه، سنجة مبلغ 290 جنية وعدد 4 هواتف محمولة.

كما تمكنت الحملة الأمنية المكبرة من ضبط محمود .ع 20 سنة عاطل، ومقيم بمنطقة العبابده دائرة قسم شرطة قنا وبحوزته عدد (95)قرص من عقار التامول المخدر وكذا مبلغ 165 جنية وهاتف محمول ،شاذلي .ج 43 سنة موظف بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، وسيد.ع 27 سنة عاطل ومقيمان بمنطقة السهريج دائرة قسم شرطة قنا وبحوزتهم عدد (362)قرص من عقار التامول المخدر وكذا مبلغ 100 جنية وهاتف محمول.

وبمناقشة المتهمين أعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ الماية من حصيلة الإتجار، تحرر محضر لجميع المتهمين وتولت النيابة التحقيقات.

كما شنت أجهزة الأمن بقنا حملة أمنية مكبرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، لملاحقه الخارجين عن القانون والمتاجرين بالسوق السوداء، والرقابة على السلع و ضبط الاسعار بناء على تعليمات اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، من تكيف الحملات على الأسواق.

كان العميد محمد هندى مدير المباحث تلقى أخطاراً يفيد ضبط ضمراني.ع 50 تاجر جملة ومقيم بمدينة نجع حمادى لحيازتة عدد ( 2) طن ارز احتكار سلعة وحبسها عن التداول بدون فواتير وحمام.ع 40 سنة تاجر تموين، ومقيم بمدينة الوقف لحيازته عدد (1)طن سكر احتكار سلعة وحبسها عن التداول، وبدون فواتير ، وعطيتو.ج 57 سنة لعة لحيازتة طن دقيق فاخر، وكذلك طن زيت طعام احتكار سلعة وحبسها عن التداول، وبدون فواتير، ومجدى.ن 40 سنة تاجر جملة ، ومقيم بمدينة قفط لحيازتة عدد 400 كيلو جرام لحوم مجهولة المصدر وغش وتدليس وبدون وعبد الراضى.ح 57 سنة تاجر تموين، ومقيم بقرية حجازة دائرة مركز قوص، لتجميعه عدد 550 كليوم جرام دقيق بلدى مستودعات لاعادة بيعه ا بالسوق السوداء، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.