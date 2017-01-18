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تموين سوهاج: تحرير 20 محضرا ضد أصحاب المخابز بمركز دار السلام

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تموين سوهاج: تحرير 20 محضرا ضد أصحاب المخابز بمركز دار السلام تموين سوهاج: تحرير 20 محضرا ضد أصحاب المخابز بمركز دار السلام

>سوهاج – عمرو خلف

قال أحمد حسين وكيل وزارة بسوهاج، إن المديرية قامت بتحرير 20 محضرا ضد أصحاب المخابز، عبارة عن نقص وزن ومواصفات وتوقف عن الإنتاج على مستوى مراكز المحافظة، كما تم تحرير عدد 12 محضرا ضد أصحاب المحلات بسبب عدم الاعلان عن الأسعار بمركز دار السلام  وتمت احالة المحاضر الى النيابة المختصة للتحقيق.

 

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن المديرية تواصل جهودها اليومية لضبط المخالفين من أصحاب المخابز على مستوى مراكز المحافظة وكذلك المتلاعبين من أصحاب المحلات مشددا على ضرورة عدم التلاعب بالاسعار وزيادتها على المستهلكين بدون وجه حق.

 


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مصر 365

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