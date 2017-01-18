للحصول على قوام ممشوق.. 10 أطعمة ومشروبات سحرية تخلصك من السيلوليت

كتب بيتر إبراهيم

السيلوليت مشكلة شائعة فى واقع الأمر بغض النظر عن الوزن أو الطول، ويصيب ما بين 80% - 98% من النساء، وبينما لا يوجد علاج سحرى لها، فإن ما نأكله يمكن أن يؤثر على شكل الجسم.

وفى هذا السياق، كشف موقع صحيفة "ديلى ميل" 10 أطعمة ومشروبات سوبر تساعد فى التخلص من السيلوليت، ومنها:

1. الفلفل

الفلفل هو مصدر غنى بفيتامين C، وهو من الفيتامينات التى تقضى على السيلوليت، كما أنه من المغذيات المهمة التى تعمل على تكوين الكولاجين فى البشرة التى تعمل على تعزيز مرونة داخل الجلد فى نهاية المطاف، مع إبقاء الجلد مشدودًا وخاليًا من السيلوليت.

2. الشاى الأخضر

شرب الشاى الأخضر إلى جانب اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن قد يسرع عملية التمثيل الغذائى ويدعم فقدان الوزن.

وهناك أيضًا بعض الأبحاث تبين أن المواد المضادة للأكسدة فى الشاى الأخضر قد تساعد على الحد من انهيار الكولاجين.

3. الفلفل الحريف

وقد تبين أن هذه التوابل تعزز عملية الأيض وتنشط الدورة الدموية، وقد تلعب دورًا فى تقليل ظهور السيلوليت، ما يجعل الفلفل الأحمر أفضل الأطعمة.

4. سمك السلمون

سمك السلمون هو مصدر غنى بالدهون الأساسية التى تدعى أوميجا 3، وهذه الدهون الصحية لها تأثير الهيكلى وضمان سيولة واستقرار جميع أغشية الخلايا داخل الجسم، وبالتالى تمنع أو تحد من ظهور السيلوليت.

5. شاى البابونج

التوتر المزمن يزيد بشكل كبير من هرمونى الأدرينالين والكورتيزول في الجسم، والتى ثبت أنها تسبب ظهور السيلوليت، لذلك فإن شرب شاى البابونج يقلل من التوتر.

6. البيض

البيض يحتوى على البروتينات التى تعزز إنتاج الكولاجين فى الجسم.

والبيض له فائدة إضافية تتمثل فى كونه مصدر غنى من البرولين والليسين والأحماض الأمينية، التي تعتبر مهمة لتشكيل جميع أنواع الكولاجين.

7. التوت

التوت من الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة، بما فى ذلك فيتامين C، التى تطارد الجذور الحرة التى تنتجها آثار الأشعة فوق البنفسجية والتلوث، التى تتلف الكولاجين وتساهم فى إضعاف الأنسجة الضامة.

8. مرق العظام "الشوربة"

مرق العظام هو مصدر غنى بالكولاجين.

9. بذور الكتان

بذر الكتان، هو مصدر لهرمون الإستروجين الذى يساعد على فقدان الوزن ويمنع ظهور السيلوليت.

10. القرنبيط

هذا الخضارغنى بفيتامين C، والذى يمكن أن يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين.