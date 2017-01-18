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الموسيقى التكنو تساعد على نمو الأجنة داخل أنابيب التلقيح الصناعى

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الموسيقى التكنو تساعد على نمو الأجنة داخل أنابيب التلقيح الصناعى الموسيقى التكنو تساعد على نمو الأجنة داخل أنابيب التلقيح الصناعى

>كتبت نهى طارق

لقد وجد العلماء أن نبضات الموسيقى التكنو يمكن أن تكون العنصر المفقود الذى يساعد أطفال الأنابيب على النمو، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع The Independent.

 

وأظهرت تجربة أجريت فى عيادة أطفال الأنابيب الترا-فيتا فى موسكو أن تشغيل موسيقى تكنو لمدة 24 ساعة على البويضات الموجود فى أنابيب الاختبار لا تساعد فقط على تلقيح البيض ولكن تساعد على زيادة عدد الأجنة القابلة للبقاء خمس مرات وذلك.

 

ووفقًا لنتائج الدراسة التى قدمت فى مؤتمر الخصوبة عام 2017 الذى عقد فى أدنبرة وكانت البويضات الذى تعرضت للموسيقى التكنو أكثر عرضة للنمو لتصبح أجنة فى النقطة التى يمكن زرعها فى الرحم.

 

يقول التقرير إن الأجنة أظهرت ردًا على الإيقاعات المختلفة ووجد فريق من العلماء الإسبانيين فى عام 2013 أن عزف فنانين أمثال مادونا وباخ وميتاليكا وموزارت تسبب فى حدوث طفرة فى نمو أطفال الأنابيب.

 

وقال الدكتور "داغان ويلز" أستاذ التوليد وأمراض النساء فى جامعة "أكسفورد" من الممكن أن تكون اهتزازات هذه الموسيقى تساعد على مزج السوائل التى تغمر الجنين كما أن تساعد على إبعاد المواد الكيميائية التى يمكن أن تكون ضارة مضيفًا أن هذه الاهتزازات يمكن أن تعزز وصول العناصر الغذائية للجنين.


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