ضبط 5 قنابل و15 قطعة سلاح نارى ومخدرات بحوزة عناصر خطرة فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، حملة أمنية مكبرة قادها اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام برئاسة العميد ماجد الأشقر، لضبط العناصر الإجرامية بمراكز بلبيس ومنيا القمح ومنطقة كفر أبونجاح أخطر البؤر الإجرامية بالمحافظة.

وتمكنت الحملة التي شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي، برئاسة العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع مجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات أمن الشرقية، من ضبط 15 قطعة سلاح بندقية آلية و7 بنادق خرطوش وفرد روسي و6 فرد خرطوش، و7 طلقات آلية، و34 طلقة وتحرير 18 قضية مواد مخدرة، بإجمالي أوزان 19 كيلو بانجو و670 جرام هيروين و82 قرصا مخدرا.

كما تمكنت الحملة التي شارك فيها كل من الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق ومعاونيه والرائد أحمد متولي رئيس مباحث بلبيس ومعاونيه والرائد أحمد حسن رئيس مباحث منيا القمح ومعاونيه، برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، منها 4 قنابل غازية.

كما تمكنت الحملة من ضبط عدد من الأسلحة البيضاء وعدد من المراقبين الهاربين وضبط 10 أحكام جنائية وضبط 5 من العناصر الخطرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.