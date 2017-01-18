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وزير التموين لـ"اليوم السابع": إجراءات رادعة للمحتكرين ومصادرة السلع

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وزير التموين لـ"اليوم السابع": إجراءات رادعة للمحتكرين ومصادرة السلع وزير التموين لـ"اليوم السابع": إجراءات رادعة للمحتكرين ومصادرة السلع

>كتب مدحت وهبة

أكد اللواء محمد على مصيلحى وزير والتجارة الداخلية، توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، إضافة إلى أن هناك إجراءات رادعة لمحتكرى السلع ومنها مصادرة المنتجات وتحرير محاضر  للمتلاعبين.

 

وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أزمة السكر شهدت انفراجة كبيرة نتيجة استمرار الضخ بكميات كبيرة فى الأسواق، وكذلك توفيره للمواطنين على البطاقات التموينية مع السلع الأساسية الأخرى وغير الأساسية، حيث يباع كيلو السكر بـ7 جنيهات من خلال البطاقات فى حين أن تكلفته الفعلية 10 جنيهات.

 

وكان اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه سيتم إنهاء أزمة السكر خلال الشهر الجارى، فى ظل بدء إنتاج السكر المحلى حاليًا من القصب، بالإضافة إلى إنتاج السكر من البنجر فى فبراير  المقبل، وأن المستهدف من إنتاج السكر مليون و100 طن من مصانع قصب السكر ومليون و300 ألف طن سكر من البنجر، وأنه سيتم استيراد باقى الكميات لسد فجوة العجز فى الإنتاج المحلى، والتى تتراوح من 800 ألف إلى 900 ألف طن.


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