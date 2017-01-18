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اليوم.. الجمعية العمومية للاتحاد العربى لكمال الاجسام

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اليوم.. الجمعية العمومية للاتحاد العربى لكمال الاجسام اليوم.. الجمعية العمومية للاتحاد العربى لكمال الاجسام

>كتبت ياسمين يحيى

تعقد اليوم الأربعاء إجراءات الجمعية العمومية للاتحاد العربى لكمال الأجسام، بحضور ممثلا عن كل دولة من الدول التى لها حق حضور الجمعية، والتى تعقد بأحد فنادق القاهرة.

 

ولم يدرج ضمن بنود الجمعية بند الانتخاب فى ظل فوز عادل فهيم رئيس الاتحاد الإفريقى ونائب أول رئيس الاتحاد الدولى، حيث جاء فوز فهيم بالتزكية عقب عدم  ترشح أمامه أى مرشح أخر من أية دولة ، ليستمر فى رئاسة الاتحاد ولاية جديدة .

 

كان عادل فهيم قد تولى رئاسة الاتحاد المصرى لعدة سنوات ولكنه تقدم باستقالته  بعد اختياره من الاتحاد الدولى كسفيرا للرياضة وهو مازاد من اعباؤه . 

 

ومن المقرر أن يقيم مسؤولى الاتحاد العربى حفل عشاء  للوفود فى التاسعة من مساء غد. 

 


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