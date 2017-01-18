أمير الرياض يلبي دعوة عائلة آل دايل ويشرف حفلهم بمحافظة مرات

في لفتة كريمة من سموه الكريم، تشرفت عائلة آل دايل بمحافظة مرات بزيارة خاصة من سمو ‏أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز -حفظه الله- والوفد المرافق حيث شرف حفل العائلة الذي أقيم بقصر آل دايل بمحافظة مرات وقد استقبل بالعرضة النجدية وبالورود، حيث صافحه مشائخ وأعيان العائلة الذين كانوا في استقبال سموه، هذا وقد بدئ الحفل بكلمة ترحيبية لمقدم الحفل الشيخ دايل الدايل إمام وخطيب جامع الأبرار بمرات ثم بآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ فهد بن عبدالعزيز الدايل القاضي بمحكمة الرياض، ثم قدم اللواء متقاعد عبدالله بن مساعد الدايل كلمة العائلة حيث رحب فيها بأمير منطقة الرياض وشكره على هذه اللفتة الكريمة بزيارة محافظة مرات وتفقد مشاريعها واحتياجاتها، وتشريفه بزيارة عائلة آل دايل بمرات، وأكد في كلمته وقوف الشعب السعودي مع حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- صفاً واحداً مع ولاة ‏أمرنا حفظهم الله، وقال إن عائلة الدايل بمرات حريصة أباً عن جد في تقديم الولاء وتجديد البيعة دائما لخادم الحرمين الشريفين على السمع والطاعة وان يكون الجميع لبنة صالحة في بناء الوطن وتقديم الغالي والنفيس في سبيل بنائه وامنه وتقدمه، وبفضل الله فإن أفراد العائلة عملوا ويعملون في جميع قطاعات الدولة، ولهم حضورهم المميز وإقبالهم على التعلم والمشاركة في بناء الوطن، وأشاد اللواء الدايل في كلمته بهذه اللفتة الكريمة من سموه بتشريف قصر العائلة بهذه الزيارة، وان لها مكانة في نفوس جميع افراد العائلة، والدعاء لسموه الكريم بالصحة والعافية والتوفيق وطول العمر، ثم قدم الأستاذ الشاعر محمد بن إبراهيم الدايل رئيس مجلس إدارة القصر قصيدة بهذه المناسبة، ثم قام عدد من وجهاء العائلة بتقديم إهداء تذكاري لأمير منطقة الرياض عبارة عن مجسم مذهب لقصر آل دايل بمرات قدمه الشيخ محمد بن راشد بن دايل، والشيخ مساعد بن سعود الدايل، والشيخ محمد بن ناصر آل دايل، واللواء عبدالله بن مساعد الدايل والاستاذ سعود بن عبدالعزيز بن عمر الدايل، والاستاذ محمد بن ابراهيم الدايل، ومصمم المجسم الاستاذ سعود بن عبد العزيز الدايل، وقد شكر سموه الجميع على هذا الاهداء المميز الذي سيحتفظ به ضمن مقتنياته الخاصة. فيما قدم المنشد سلطان الدايل شيلة للشاعر محمد بن ابراهيم الدايل بهذه المناسبة، وبعد الختام ارتجل سموه كلمه شكر فيها عائلة ال دايل بمرات على حسن الحفاوة والاستقبال وهي غير مستغربة من عائلة كريمة ومعروفة بتميز افرادها في خدمة الدولة في جميع المجالات، وحث الجميع على التمسك بأهداب الدين الحنيف والتفاني في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه وان يكون الجميع لبنات صالحة في صرح بنائه، ثم ‏شرف سموه حفل المرطبات ‏الذي أقيم بهذه المناسبة، وقام بجولة على بعض المقتنيات التراثية المقدمة من متحف الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الدايل، ضمت اكثر من عشرين بندقية بأسماء ال دايل الذين شاركوا بها رحمهم الله مع المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله في توحيد المملكة، ثم شارك حفظه الله في العرضة السعودية مع الحضور، وقد غادر حفظه الله قصر ال دايل مودعاً بمثل ما استقبل به من الحفاوة والتكريم والورود.

الورود وعبارات الترحيب في استقبال الأمير فيصل بن بندر

اللواء عبدالله بن مساعد الدايل يلقي كلمة آل دايل

مجسم مذهب لقصر آل دايل إهداء لأمير منطقة الرياض

الأمير فيصل بن بندر في قصر آل دايل

الأمير فيصل ‏بن بندر يتابع فقرات الحفل