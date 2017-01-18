بمناسبة زيارة سمو أمير منطقة الرياض

يالله المعبود ياغافر الذنب الودود

خالق الاكوان ربٍ هو الفرد الصمد

الوطن بحماك ربي امانٍ من الحسود

وما يعكر صفوها لا حروب ولا نكد

ودام عز المملكه يا عريبين الجدود

تحت حكم اخوان نوره وحن الهم سند

هم هل العوجا قديم وللرايه عمود

هم على العايل سعير وفي عينه رمد

رفرفي يا راية العز في العليا سنود

الله اللي عزنا فوق ما نخضع لاحد

كلنا لك يا وطنا مع الداعي جنود

وانت يا سلمان روحه وحنا له جسد

يا ملكنا عزم حزمك سرى جيش وبنود

ومانداري دون عزمك ولا نذخر جهد

وماركعنا لغير رب ولا نرضى سجود

حافظين العهد وعد على طول الامد

سر بنا يا سيدي ما تزحزحنا حشود

وتحت رايتكم مشينا وحكم الله وعد

دار سلمان الغلا في العوالم والوجود

فخرنا وان جاء الفخر عز ما مثله بلد

في ثراك ولأجل برك وبحرك والنفود

ما نساوم في امانك ولا نحسب عدد

حبنا لك يا ملكنا وما حده حدود

يقطع الله من جحدكم وللطيب جحد

سنة ماشين فيها ولا عنها نحود

صفحة التاريخ تكتب وتنسى من شرد

ومن رقى روس المعالي شرب احلى العدود

ويكسب الطالات فيها ويقعد من قعد

مرحبا ياميرنا بالمحبه والورود

هلت الفرحه علينا بوفدك والسعد

واصل، شرفت فينا عسى وصلك يعود

ويا عسى عمرك طويل ولا تشقا ابد

في مرات وآل دايل على جودك شهود

بشوفتك يا سيدي صار شايبنا ولد

يوم شرفت القصر زاد نوره بالعقود

فرحة نسعد بها اليوم ونخبر من نشد

والمشاعر بارق نايض وسط الرعود

من سحاب في حقوقه مساييل وبرد

ياولد بندر فديتك ولا عندك يكود

كل مايشكل عسيرٍ بعون الله هجد

بالعزم والحزم تكسر ثقيلات القيود

ومن بغى العليا رقاها ومن يزرع حصد

ياوطنا كل خيرٍ من المولى يزود

من فضل ربي يزيده ومن جوده مدد

دارنا يا ماكر الطيب يادار السعود

يرحم الله من بناها وأسس واعتمد