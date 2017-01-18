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معرض للتراث في طريف

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معرض للتراث في طريف معرض للتراث في طريف

افتتح القائم بأعمال محافظة طريف خالد الرشيدان ملتقى المواهب الموحد للتراث والثقافة والذي أقامه مكتب التعليم بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بطريف بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن بن سعد القريشي ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله اليامي وعدد من المسؤولين.

ومن جانبه، عبر القريشي سعادته بما شاهده من إبداع وتميز داخل أركان معرض "التراث" مشيراً إلى أن إدارة تعليم الشمالية لا تألو جهداً من أجل تطوير العملية التعليمية والتربوية بمدارس المنطقة والارتقاء بمستوى الإبداع العلمي للطلاب. ورافق المدير العام للتعليم في زيارته مدير إدارة النشاط الطلابي سليمان الحميد ومدير الإعلام التربوي سطام السلطاني ومدير مكتب التعليم بطريف أحمد الشريف.

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