تعرض مواطن لإطلاق نار من شخصين ملثمين بالمنطقة الشرقية

صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة العاشرة من صباح أمس باشرت شرطة محافظة القطيف بلاغاً عن تعرض مواطن يبلغ من العمر 54 عاماً لإطلاق نار من شخصين ملثمين أثناء تواجده بسيارته الخاصة بالقرب من مدرسة سلمان الفارسي ببلدة القديح، لم ينتج عنه ولله الحمد تعرضه أو أي من المارة والمتواجدين بالموقع لأي أَذًى، باستثناء تضرر سيارته وعدد من السيارات المتوقفة بالموقع من الطلقات النارية التي بلغت اثنتي عشرة طلقة نارية، وقد تم مباشرة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية لتحديد دوافعها وكشف هوية المتورطين فيها.